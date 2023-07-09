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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب ثانوية الدقهلية: امتحانات التفاضل والجيولوجيا وعلم النفس سهلة| صور

طالبات ثانوية بالدقهلية
طالبات ثانوية بالدقهلية

أكد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية أن امتحانات التفاضل والتكامل وعلم النفس والجيولوجيا كانت فى مستوى الطالب المتوسط، وكانت سهلة ومباشرة والوقت كان كافيا للامتحان.

وصرح ناصر شعبان، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدارس المحافظة، ومراجعة جميع اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانويه العامة لاستقبال 53 ألفا و414 طالبا وطالبة (علمى علوم 31688، وعلمي رياضة 7327، والشعبة الأدبية 14054 طالبا وطالبة، وعدد طلاب المنازل 4320، والخدمات 2188، والدبلومة الأمريكية 344)، بإجمالى  اللجان 151 لجنة امتحانية (147 لجنة امتحانية) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة). 

وأضاف شعبان أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

وأكد وكيل الوزارة توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على جميع اللجان الامتحانية. 

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية. 
 

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الثانوية العامة امتحان التفاضل والتكامل بامتحانات الثانوية العامة رفع درجة الإستعداد القصوي غرفة العمليات المركزية مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وكيل الوزارة

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