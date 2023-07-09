مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية للفلسطينيين جنوب نابلس

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن مجموعة من المستوطنين، هاجمو قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وقاموا بإحراق عشرات الدونمات من المحاصيل الزراعية للفلسطينيين.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس حسب وكالة "وفا"، إن عددا من المستوطنين أقدموا على إحراق عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الزراعية وعشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأهالي بمساعدة الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وطالب عويس المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة على القرية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.