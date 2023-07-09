عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل فى حريق بقرية أولاد عمرو بقنا

حريق بقنا
حريق بقنا

لقي طفل مصرعه فى حريق بمنزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

انتشال جثة رجل غرق في ترعة الكلابية بقنا

إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعي بمشروعات الأمن الغذائي بقنا

نتج عن الحادث مصرع غانم. س.م 3 أعوام، داخل المنزل، بعدما اندلعت النيران فى كافة طوابق المنزل.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الحماية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية المنازل المجاورة.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحريق، وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا اندلاع حريق مصرع طفل قرية أولاد عمرو الحماية المدنية سيارات الإطفاء مرفق اسعاف قنا مستشفى قنا الجامعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محلى نجع حمادى يشن حملة إشغالات موسعة لإعادة المظهر الحضارى للمدينة

قنا .. العثور على جثة صغيرة بمنزل جدها بمركز الوقف

ترشيحاتنا

قرار عاجل من كاف بشأن القوائم الإفريقية للأندية .. تفاصيل

أماكن الزحمة .. حركة المرور المسائية في شوارع وميادين الجيزة

شاهد| الجيل الخامس من هيونداي سانتافي 2024

إشراف دولي وبتكلفة مليار جنيه| القصة الكاملة لتطوير حديقة الحيوان.. وهكذا سيكون سعر التذكرة

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

مجلة Salon Privé تبرز المقومات السياحية والأثرية بعدد من أهم المقاصد المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

فيديو

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ