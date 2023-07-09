مصرع طفل فى حريق بقرية أولاد عمرو بقنا

لقي طفل مصرعه فى حريق بمنزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

نتج عن الحادث مصرع غانم. س.م 3 أعوام، داخل المنزل، بعدما اندلعت النيران فى كافة طوابق المنزل.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الحماية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية المنازل المجاورة.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحريق، وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.