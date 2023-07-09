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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم هنداوي يرحل عن حراسة يد الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي عقدت جلسة مع كريم هنداوي حارس مرمى فريق كرة اليد والمنتخب الوطني، لرحيل اللاعب بالتراضي إلى نادي الصفا السعودي في الموسم المقبل.

وأشار المصدر أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم الاتفاق بين إدارة الزمالك وكريم هنداوي على كافة التفاصيل الخاصه بالموافقة على رحيله .

وأكمل المصدر حديثه أن الحارس سيتنازل عن مستحقاته المتأخرة، وسيشارك مع الزمالك في منافسات البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية مجانا دون أن يحصل على مقابل، والمشاركة مع الزمالك في البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري في شهر سبتمبر المقبل.

وشدد المصدر أن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية من إدارة نادي الزمالك لتنفيذه خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن علاقة هنداوي مع الزمالك جيده  وهنداوي كان حريصا على استمرار هذه العلاقة بالشكل المميز دائما، وهو ما دفع إدارة نادي الزمالك لتقدير هنداوي والموافقة على رحيله بالتراضي.

جدير بالذكر أن كريم هنداوي عاد من رحلة احترافه في أوروبا قبل عامين، وشارك مع الزمالك في حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية وكان آخرها التتويج بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد أول سبتمبر المقبل ويستمر حتى أبريل 2024.

واستقرت إدارة نادي الزمالك على استمرار أحمد رمضان مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد.

وأنهت إدارة الزمالك إجراءات تجديد عقود ثلاثي الفريق أحمد مؤمن صفا ومحمد هشام البسيوني وأحمد حسام.

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