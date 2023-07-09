بيان عاجل من أردوغان بشأن حرق المصحف والاعتداء على الإسلام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه علينا التحرك معا لمواجهة الـ"إسلاموفوبيا".



وافادت وكالة "الأناضول"، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة له مصورة أرسلها إلى المؤتمر السنوي الـ 46 لجمعية الأطباء من أصل باكستاني في أمريكا الشمالية الذي عقد في مدينة دالاس الأمريكية.

وطالب أردوغان بتحرك العالم الإسلامي في وقت واحد لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب المتصاعدة في الدول الغربية.



وقال الرئيس التركي:" الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس، القرآن الكريم، في السويد في اليوم الأول من عيد الأضحى يكشف الأبعاد المخيفة التي وصلت إليها معاداة الإسلام".

وأوضح أردوغان أن "هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقنا جمعيا، جميع المسلمين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال، التي تبدي تركيا رد فعل قوي جدا تجاهها".