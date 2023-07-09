عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

إسرائيل على صفيح ساخن والاضطرابات تعزز الانقسام الداخلي.. ماذا يحدث؟

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

تواجه إسرائيل مرة أخرى موجة عنيفة من الاحتجاجات التي عمت المدن الإسرائيلية رفضا بعد التعديلات على النظام السلطة القضائية.

إسرائيل 

المظاهرات في إسرائيل

وانطلقت أمس وللأسبوع السابع والعشرون على التوالي الاحتجاجات المعارضة لخطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين قضاة المحكمة العليا، وتسمح للكنيست بإلغاء كثير من أحكامها.

txt

صحف الإمارات| بن زايد يلتقي زملاء الدراسة وعائلاتهم.. تنديد أوروبي باستخدام إسرائيل «القوة المفرطة».. وأمريكا تعلن تدمير آخر أسلحتها الكيماوية

txt

إسرائيل.. المتطرف بن جفير يصدر تعليمات تشجع المستوطنين على قتل الفلسطينيين

وشهد شارع كابلان وسط تل أبيب المظاهرة الرئيسية، بمشاركة آلاف من الإسرائيليين الذين قاموا بإغلاق الشارع أمام حركة السير، كما شهدت عشرات المناطق الأخرى في إسرائيل مظاهرات مشابهة.

وتجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة، حسب المنظمين الذين قالوا إن 180 ألف شخص تظاهروا في تل أبيب، علما أن الشرطة لا تقدم تقديرات لعدد المحتجين.

في حين قدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ 150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، في حين ينظر الكنيست الاثنين المقبل في بند مهم من بنود التعديل القضائي.

احتجاجات إسرائيل 

القضاء ملكية خاصة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن حكومة نتنياهو لا تزال تواجه حالة من عدم الانضباط والرفض الشعبي.

وأوضح الحرازين ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"،  أن هذا الرفض من قبل قطاع كبير من الإسرائيليين الذين اصبحوا يروا بأن هذه الحكومة تعمل لأجندات خاصة بوزرائها وتعمل على تحويل القضاء الى ملكية خاصة تأتمر بأوامر الاحزاب المشكلة للحكومة وخاصة ما ترغب به احزاب الليكود والصهيونية الدينية والقوة اليهودية وشاس الذين يرون بضرورة السيطرة على القضاء لتمرير المخططات الخاصة بهم والعمل على صياغة قوانين وقرارات من شانها سلب القضاء سلطته.

وتابع: التغول على الحقوق والحريات لان اقطاب هذه الحكومة الذين جميعهم هم اصلا متطرفين ومطلوبي على ذمم قضايا جنائية وفساد ولذلك عادت الاحتجاجات والمظاهرات مرة اخرى للشارع الإسرائيلي رفضا لسياسات واجراءات نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وليفين لشعورهم بان هناك مصادرة حقيقية لسلطة القضاء وتعدى على حقوق المواطنين واستخدام القضاء لتحقيق رغبات نتنياهو وائتلافه الحاكم المتطرف.

الدكتور جهاد الحرازين

مشروع القانون الجديد 

واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء البلاد في يناير الماضي عندما أعلنت الحكومة عزمها على إجراء تعديلات قضائية، مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا، وتعطي الائتلاف نفوذا حاسما في اختيار القضاة.

وانحسرت الاحتجاجات قليلا منذ أواخر مارس الماضي عندما علق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية.

وبعد تصريحه بأن المحادثات عديمة الجدوى الشهر الماضي، أعاد نتنياهو من جديد إطلاق مسعى حكومته للوقوف في وجه المحكمة العليا التي يقول إنها تتسم بالنخبوية والميول اليسارية، وتتمتع بنفوذ بالغ، لكنه قال إن المقترحات الجديدة أكثر اعتدالا.

ومن المتوقع أن يجري الكنيست الاثنين المقبل أول تصويت من أصل 3 على أول مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.

txt

بوساطة روسية.. مفاوضات بين إسرائيل وإيران لإطلاق سراح المختطفة في العراق

txt

احتجاجات خطيرة.. لماذا يكره الفرنسيون أغنى رجل في العالم

ويؤثر ذلك على تعيين الوزراء تحديدا؛ ففي يناير الماضي أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.

وتصف المعارضة هذه الخطوة بأنها خطيرة وستؤثر على استقلال القضاء، وستعطي للسياسيين في نهاية المطاف فرصة التدخل في شؤون المحكمة العليا وستفتح الباب أمام الفساد.

وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهل مظاهرة تل أبيب "يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتنياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي، إذا لم تتوقف حكومة نتنياهو فسترى في قادم الأيام ما يؤدي إليه غضبنا".

الكنيست
إسرائيل احتجاجات إسرائيل نتنياهو مظاهرة تل أبيب الكنيسة التعديلات القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

صحف الإمارات| بن زايد يلتقي زملاء الدراسة وعائلاتهم.. تنديد أوروبي باستخدام إسرائيل «القوة المفرطة».. وأمريكا تعلن تدمير آخر أسلحتها الكيماوية

إسرائيل.. المتطرف بن جفير يصدر تعليمات تشجع المستوطنين على قتل الفلسطينيين

إسرائيل تبحث تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية.. وبن جفير: سأعارض بشدة أي قرار

إسرائيل.. الكشف عن حادثة أمنية غير عادية على الحدود اللبنانية

ترشيحاتنا

بلاعة تكشف المستور.. عقوبات رادعة تنتظر مسرب امتحان التفاضل لطلاب الثانوية العامة

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب | شاهد الصورة

إصابه أهداف مدنية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على بريانسك بصاروخين

تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة إجراءات تحصيل مقابل التحسين

إسرائيل على صفيح ساخن والاضطرابات تعزز الانقسام الداخلي.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

فيديو

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ