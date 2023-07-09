إسرائيل على صفيح ساخن والاضطرابات تعزز الانقسام الداخلي.. ماذا يحدث؟

تواجه إسرائيل مرة أخرى موجة عنيفة من الاحتجاجات التي عمت المدن الإسرائيلية رفضا بعد التعديلات على النظام السلطة القضائية.

إسرائيل

المظاهرات في إسرائيل

وانطلقت أمس وللأسبوع السابع والعشرون على التوالي الاحتجاجات المعارضة لخطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين قضاة المحكمة العليا، وتسمح للكنيست بإلغاء كثير من أحكامها.

وشهد شارع كابلان وسط تل أبيب المظاهرة الرئيسية، بمشاركة آلاف من الإسرائيليين الذين قاموا بإغلاق الشارع أمام حركة السير، كما شهدت عشرات المناطق الأخرى في إسرائيل مظاهرات مشابهة.

وتجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة، حسب المنظمين الذين قالوا إن 180 ألف شخص تظاهروا في تل أبيب، علما أن الشرطة لا تقدم تقديرات لعدد المحتجين.

في حين قدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ 150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، في حين ينظر الكنيست الاثنين المقبل في بند مهم من بنود التعديل القضائي.

احتجاجات إسرائيل

القضاء ملكية خاصة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن حكومة نتنياهو لا تزال تواجه حالة من عدم الانضباط والرفض الشعبي.

وأوضح الحرازين ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الرفض من قبل قطاع كبير من الإسرائيليين الذين اصبحوا يروا بأن هذه الحكومة تعمل لأجندات خاصة بوزرائها وتعمل على تحويل القضاء الى ملكية خاصة تأتمر بأوامر الاحزاب المشكلة للحكومة وخاصة ما ترغب به احزاب الليكود والصهيونية الدينية والقوة اليهودية وشاس الذين يرون بضرورة السيطرة على القضاء لتمرير المخططات الخاصة بهم والعمل على صياغة قوانين وقرارات من شانها سلب القضاء سلطته.

وتابع: التغول على الحقوق والحريات لان اقطاب هذه الحكومة الذين جميعهم هم اصلا متطرفين ومطلوبي على ذمم قضايا جنائية وفساد ولذلك عادت الاحتجاجات والمظاهرات مرة اخرى للشارع الإسرائيلي رفضا لسياسات واجراءات نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وليفين لشعورهم بان هناك مصادرة حقيقية لسلطة القضاء وتعدى على حقوق المواطنين واستخدام القضاء لتحقيق رغبات نتنياهو وائتلافه الحاكم المتطرف.

الدكتور جهاد الحرازين

مشروع القانون الجديد

واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء البلاد في يناير الماضي عندما أعلنت الحكومة عزمها على إجراء تعديلات قضائية، مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا، وتعطي الائتلاف نفوذا حاسما في اختيار القضاة.

وانحسرت الاحتجاجات قليلا منذ أواخر مارس الماضي عندما علق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية.

وبعد تصريحه بأن المحادثات عديمة الجدوى الشهر الماضي، أعاد نتنياهو من جديد إطلاق مسعى حكومته للوقوف في وجه المحكمة العليا التي يقول إنها تتسم بالنخبوية والميول اليسارية، وتتمتع بنفوذ بالغ، لكنه قال إن المقترحات الجديدة أكثر اعتدالا.

ومن المتوقع أن يجري الكنيست الاثنين المقبل أول تصويت من أصل 3 على أول مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.

ويؤثر ذلك على تعيين الوزراء تحديدا؛ ففي يناير الماضي أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.

وتصف المعارضة هذه الخطوة بأنها خطيرة وستؤثر على استقلال القضاء، وستعطي للسياسيين في نهاية المطاف فرصة التدخل في شؤون المحكمة العليا وستفتح الباب أمام الفساد.

وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهل مظاهرة تل أبيب "يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتنياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي، إذا لم تتوقف حكومة نتنياهو فسترى في قادم الأيام ما يؤدي إليه غضبنا".