أول مصمم جرافيك من متحدي الإعاقة يوضح كيف حصل على 3 دبلومات|فيديو

أكد عمر بركات، أول مصمم جرافيك من متحدي الإعاقة الذهنية في مصر، أنه درس في الجامعة جرافيك ديزاين والفوتوشوب، معبرا عن حبه لتلك المواد كثيرا.

وأضاف “عمر” خلال لقاءه على قناة DMC ، أنه عندما كان صغيرا كان يقضي وقت فراغه في اللعب على تركيب وتقطيع الصور بأشكال مختلفة من خلال برنامج الفوتوشوب، وذلك ما جعله يقرر دراسة المجال بشكل دقيق ليتحصل على دراسة 3 دبلومات في Illustrator وInDesign والفوتوشوب.



ومن جانبه أوضحت هبة عاطف والدة عمر، أنه تم اكتشاف إعاقة عمر وهو في عمر 3 سنوات، ولكن لم يعلموا جيدا نوع الإعاقة وسبب التأخير، فأغلب الأطباء الذين شخصوا أطفال في مثل حالته على أنه ضمور في المخ، ليكتشفوا بعدها أن لديه مرض وراثي بأحد أمراض التمثيل الغذائي”.

وأشارت والدة عمرإلى، أنها بدأت في البحث عن الأماكن المتخصصة لحالة عمر، لتبدأ بعد ذلك خطة العلاج ونظام التغذية المناسب والتمارين الخاصة له.