عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول مصمم جرافيك من متحدي الإعاقة يوضح كيف حصل على 3 دبلومات|فيديو

عمر بركات أول مصمم
عمر بركات أول مصمم جرافيك من متحدي الإعاقة الذهنية

أكد عمر بركات، أول مصمم جرافيك من متحدي الإعاقة الذهنية في مصر، أنه درس في الجامعة جرافيك ديزاين والفوتوشوب، معبرا عن حبه لتلك المواد كثيرا.

وأضاف “عمر” خلال لقاءه على قناة DMC ، أنه عندما كان صغيرا كان يقضي وقت فراغه في اللعب على تركيب وتقطيع الصور بأشكال مختلفة من خلال برنامج الفوتوشوب، وذلك ما جعله يقرر دراسة المجال بشكل دقيق ليتحصل على دراسة 3 دبلومات في Illustrator وInDesign  والفوتوشوب.


ومن جانبه أوضحت هبة عاطف والدة عمر، أنه تم اكتشاف إعاقة عمر وهو في عمر 3 سنوات، ولكن لم يعلموا جيدا نوع الإعاقة وسبب التأخير، فأغلب الأطباء الذين شخصوا أطفال في مثل حالته على أنه ضمور في المخ، ليكتشفوا بعدها أن لديه مرض وراثي بأحد أمراض التمثيل الغذائي”.

وأشارت والدة عمرإلى، أنها بدأت في البحث عن الأماكن المتخصصة لحالة عمر، لتبدأ بعد ذلك خطة العلاج ونظام التغذية المناسب والتمارين الخاصة له.

 

 

مصمم جرافيك متحدي الإعاقة الذهنية مصر عمر بركات جرافيك ديزاين الفوتوشوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

إمدادات عسكرية قريبًا.. فرنسا: الضمانات الأمنية لأوكرانيا ليست بديلًا عن ضمها للناتو

الرئيس السيسي يشهد حلف يمين رؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

أبو العينين: موقع مصر الجغرافي يمكنها من تحقيق مكاسب عديدة ويجعلها مركزا عالميا للوجستيات

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه .. شاهد

بعد استئصال الرحم.. تطورات الحالة الصحية لـ حورية فرغلى

سبب غريب وراء «شتيمة» تحية كاريوكا لـ هند رستم| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ