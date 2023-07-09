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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خطر يهدد زوار الشواطئ .. ماذا تعني زيادة قناديل البحر؟

السلاحف البحرية
السلاحف البحرية

تسببت الأنشطة البشرية الضارة المتمثلة على مدار القرنين الماضيين في حرق الوقود الأحفوري الذي ينتج عنه انبعاث للغازات الضارة الدفيئة والتي بدورها تقوم برفع درجة حرارة الارض؛ إلى حدوث خلل واضطرابات كبيرة في أنظمة الحياة المختلفة مثل؛ البحار و المحيطات.

قناديل البحر

زيادة قناديل البحر

قناديل البحر هي من بين الأنواع القليلة من العوالق المرئية للعين البشرية، معظم العوالق صغيرة (أصغر من 2 مم) ولا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر، و على الرغم من أنها غير مرئية إلى حد كبير ، إلا أن العوالق هي قاعدة الشبكة الغذائية للمحيطات ، التي تأكلها الأسماك والطيور البحرية وحتى الحيتان. الأنواع التي لا تأكل العوالق ، مثل الفقمة ، ستأكل الكائنات الحية.

قال الدكتور محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي للعلوم والبحار، إنّ ظهور القناديل بكثرة في الوقت الحالي، يعود إلى موسم تكاثرها، والتي تكون خلال أشهر مارس وأبريل ومايو.

وأضاف معاطي، خلال تصريحات إعلامية، أنّ التغيرات المناخية سبب انتشار قناديل البحر خلال الصيف، مشيرا إلى أنّ السبب الآخر لظهور القناديل بكثرة هو قلة السلاحف البحرية التي تعتمد على القناديل كغذاء رئيسي لها.

وقدّم مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي للعلوم والبحار نصائح للمصطافين للتعامل مع لسعات قناديل البحر: “يتم التعامل مع لسعات القناديل عن طريق غسلها بالمياه، وعدم فرك المنطقة المصابة بقطعة قماش، إضافة إلى وضع خل أو عصير الليمون على المنطقة المصابة لتهدئتها”.

قناديل البحر
قناديل البحر

خطورة قناديل البحر

وفقاً لمعهد سكريبس لعلوم المحيطات فإنه من المتوقع أن يزداد عدد قناديل البحر في بعض المناطق وينخفض ​​في مناطق أخرى، وغالبًا ما تشهد المياه الأكثر دفئًا نمو قناديل البحر ، لذا فإن المحيط الأكثر دفئًا سيؤدي إلى المزيد من قناديل البحر إذا أصبح طعامهم (أنواع أخرى من العوالق مثل يرقات الكريل أو مجدافيات الأرجل أو بيض السمك) أكثر وفرة في نفس الوقت ، ولكن عدد قنديل البحر أقل إذا انخفض طعامهم المفضل مع ارتفاع درجة حرارة المحيط.

كما وجد العلماء أن بعض أنواع قناديل البحر تتحمل ظروف انخفاض الأكسجين للغاية بشكل أفضل من معظم الأنواع الأخرى من العوالق ، لذلك يكون قنديل البحر أحيانًا الحيوان الوحيد الباقي على قيد الحياة حيث يتم استخدام الأكسجين، وهذا يعني أن انخفاض الأكسجين في مياه المحيطات يمكن أن يؤدي إلى هيمنة قناديل البحر على الأنواع الأخرى من العوالق.

كما أن هطول الأمطار هو عامل آخر يمكن أن يساعد في نمو قناديل البحر في المستقبل، تنمو بعض قناديل البحر وتعيش بشكل أفضل عندما يكون المحيط عند أو أعلى من مستواه الطبيعي من الملوحة (أو الملوحة) ، لذلك يمكن أن تؤدي الظروف الجافة إلى العديد من قناديل البحر.

تعيش أنواع كثيرة من قناديل البحر فقط جزءًا من حياتها ينجرف في الماء، العديد من قناديل البحر التي تعيش بالقرب من الساحل (في الخلجان أو الموانئ) لها جزء ثان من دورة حياتها مرتبط بالأسطح الصلبة مثل الصخور ، ودعامات الأرصفة ، وأرصفة القوارب، كما أن البناء الساحلي المتزايد للموانئ والمراسي التي توفر المزيد من الأسطح لتعلق الأورام الحميدة يمكن أن يؤدي إلى نمو سكاني سريع - فالمزيد من السلائل غالبًا ما يؤدي إلى المزيد من قناديل البحر في وقت قصير.

وفقا لــ World Economic Forum تشير زيادة قناديل البحر إلى ارتفاع درجات حرارة البحر بسبب تغير المناخ، و تؤدي التغييرات إلى انخفاض في القشريات الشبيهة بالجمبري والتي تسمى مجدافيات الأرجل - وهي مصدر غذائي مهم للأسماك والطيور البحرية وحتى أسماك القرش المتشمس.

السلاحف البحرية 

قلة السلاحف البحرية 

لعبت السلاحف البحرية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة وتوازن البحار، حيث تساعد في الحفاظ على صحة محيطات العالم لأكثر من 100 مليون عام ،كما تضمن إنتاج الشعاب المرجانية ونقل العناصر الغذائية الحيوية من المحيط إلى الكثبان الساحلية.

وعلى مدار القرنين الماضيين ، تسببت الأنشطة البشرية الضارة في حدوث اضطرابات كبيرة في المحيط أدت إلى القضاء تمامًا على السلاحف البحرية من بعض أجزاء العالم ودفعها إلى حافة الانقراض.

وحسب تقرير لناسا صدر في 2019 فإن تغير المناخ يعرض السلاحف البحرية لتهديدات وجودية أكبر، وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف القوية إلى تآكل وتدمير موائلها الشاطئية، وسيؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى تغيير التيارات المحيطية ، مما قد يؤدي إلى إدخال السلاحف البحرية إلى مفترسات جديدة وإلحاق الضرر بالشعاب المرجانية التي يحتاج بعضها للبقاء على قيد الحياة.

ووفقاً لــSea Turtle Conservancy فإنه مع ارتفاع درجات حرارة الأعشاش ، يتوقع العلماء أن عدد الإناث سيكون أكثر من الذكور ، مما يخلق تهديدًا كبيرًا للتنوع الجيني، و من المحتمل أيضًا أن تؤثر درجات حرارة المحيطات الأكثر دفئًا سلبًا على الموارد الغذائية للسلاحف البحرية ، وجميع الأنواع البحرية تقريبًا، مثل الشعاب المرجانية ، والتي تعد مصدرًا مهمًا للغذاء للسلاحف البحرية ، في خطر كبير، فمنذ عام 2005 ، فقدت منطقة البحر الكاريبي 50 في المائة من شعبها المرجانية ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع درجات حرارة البحر، من عام 1997 إلى عام 1998 وحده ، وتشير التقديرات إلى أن التبييض الجماعي تسبب في وفيات خطيرة لـ 16 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم. 

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