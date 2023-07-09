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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير الخارجية الأوكراني: الحرب يمكن أن تنتهي خلال يومين.. ولكن بشروط

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إنّ حقول الألغام واسعة في شرق أوكرانيا والأمطار غزيرة مما يبطئ عملية الهجوم المضاد، موضحًا: "طلبنا أكثر من مرة طائرات حديثة F16، لأن روسيا لديها طائرات حديثة، ولدى موسكو رؤية برصد الهدف في الجو على بُعد 300 كم وأن يضربوا الهدف على بُعد 300 كم أيضا".

وأضاف "ميكيتينكو"، خلال لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نرجو أن نحصل على صواريخ متوسطة المدى على الأقل، لأن هذا الأمر سيعطينا إمكانية لضرب المعسكرات الروسية، وسوف نضرب على الأراضي الأوكرانية المحتلة وليس الأراضي السورية".

وتطرق مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى الجدل الذي أثاره قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، قائلا: «هذا الموضوع ليس بجديد، فالاتحاد السوفيتي كان يستعمل الذخائر العنقودية خلال حربه في أفغانستان، وفي الحرب الجارية حاليا في أوكرانيا استخدم الجيش الروسي هذه الخسائر في أكثر من 100 مرة بمناطق زابورجيا ودونيستك وأوديسا، وتم قتل 215 مدنيا وإصابة أكثر 470 شخصاً».

 

نطالب بتعويضات عن الخسائر الفادحة

وأكد: "هذه الأسلحة مفيدة لنا كي ندافع عن أنفسنا وتساعدنا على الهجوم أيضا، والحرب قد تنتهي يومين أو 3 أيام، والمهم هو انسحاب من الأراضي الأوكرانية المحتلة، وبعد ذلك ستتم محاكمة الذين شنوا الحرب على أوكرانيا، كما نطالب بتعويضات عن الخسائر الفادحة، أما روسيا، فإنها تطلب البقاء على أراضٍ محتلة وأن نبدأ وقف النيران، ونذكركم أن روسيا تحتل 18% من أراضي أوكرانية ذات سيادة ومعترف بها دوليا".
 

أوكرانيا الهجوم المضاد موسكو وزير الخارجية الأوكراني طائرات

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