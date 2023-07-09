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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ستصاب بالاشمئزاز.. شاهد| كيف يتم تصنيع السلطعون المعلب

كيف يتم تصنيع السلطعون
كيف يتم تصنيع السلطعون المعلب

عندما يتعلق الأمر ببعض الأطعمة المصنعة ، إذا تمكن الناس من رؤية ما يدخل في صنعها ، فقد يغير رأيهم بشأن تناولها على الإطلاق. 

هذا ما حدث عندما شارك مصنع أصابع السلطعون ، في تايلاند ، مقطع فيديو عبر الإنترنت يُظهر للمشجعين كيفية صنع العصي السمكية.

كيف يتم تصنيع السلطعون المعلب 

بحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم بيع أصابع السلطعون على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ الثمانينيات وكانت وجبة خفيفة أساسية لبعض محبي المأكولات البحرية.

ولكن بعد مشاهدة مقطع فيديو لعملية التصنيع ، شعر الناس بالاشمئزاز لدرجة أنهم تعهدوا بعدم تناولها مرة أخرى ، حتى أن البعض وصفها بأنها "نقانق السمك".

  كيف يتم تصنيع السلطعون المعلب 

يبدأ بإظهار مادة شبيهة بالخرسانة ، يمر لحم السلطعون بمجموعة من العمليات قبل أن يصبغ باللونين الأحمر والأبيض.

 يتم وضع كتل لحوم الأسماك المجمدة في آلة وسحقها لتكوين عجينة رمادية ، قبل السفر على طول حزام ناقل حيث يضاف الملح والنكهات الأخرى

. يصبح كل شيء مملًا للغاية ، وهو بعيد كل البعد عما اعتدنا على رؤيته على أرفف السوبر ماركت.

 

الأطعمة المصنعة أصابع السلطعون السلطعون تايلاند

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