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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

مارك
مارك

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمؤسس موقع الفيسبوك، مارك زوكربيرغ، وأثارت حالة كبيرة من الاهتمام 

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ونشر رواد السوشيال ميديا صورة لـ مارك زوكربيرغ مع ابنته الصغيرة وهو يلعب ويلهو معها على سرير بسيط بعيدا عن التكنولوجيا 

ورغم أن مارك من رواد السوشيال ميديا والعالم الافتراضي وسبب رئيسي فى انتشارها بين جميع الأعمار إلا أنه جعله طفلته بعيدا عن السوشيال ميديا 

مارك مع ابنته

وقام مارك زوكربيرغ بمنع لعب ابنته الرضيعة بالموبايل ووسائل التكنولوجيا الشائعة قبل أن تتم عامين وهذا عكس ما هو شائع فى بلادنا فعادة يتم إعطاءه للطفل وقتما طلب ليلعب ويكف عن البكاء 

وكتب رواد السوشيال ميديا على صورة مارك  زوكربيرغ مع ابنته الرضيعة “ فى الوقت اللى الأطفال عندنا جالهم غباء بسبب الموبايل والألعاب .. الموبايل ممنوع لبنت مارك قبل سنتين ”

مارك ابنة مارك السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي مارك زوكربيرغ

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