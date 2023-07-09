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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شبرا يشكون من مكبرات الصوت والمقاهي..تفاصيل

مكبرات الصوت
مكبرات الصوت

شكي سكان التابعة شارع جزيرة بدران أول شبرا مصر لمحافظة القاهرة، في رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ من كثرة الضوضاء الناتجة عن استخدام مكبرات الصوت بصورة مزعجة علي مدي اليوم.

 

وقال محمد أحمد أحد الأهالي في الرسالة: “نعاني نحن سكان شارع جزيرة بدران ، من كثرة الضوضاء الناتجة عن استخدام مكبرات الصوت بصورة مزعجة علي مدي اليوم، وكذلك الضوضاء الصادرة عن المقاهي حتي الساعة الثالثة فجرآ”

 

وناشد القارئ، المسئولين بالمنطقة ورئيس الحى ومحافظ القاهرة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تنظيف مكبرات الصوت

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