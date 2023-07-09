عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«البحوث الإسلامية» يعقد دورة تدريبية لتأهيل باحثي المجمع على التعامل مع نصوص التراث

البحوث الاسلامية
البحوث الاسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن عقد دورة تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تحقيـق المخطوطـات لباحثي مجمع البحوث الإسلامية، حيث تستهدف الدورة تدريب الباحثين وتأهيليهم ليكونوا قادرين على التعامل مع نصوص التراث، وخاصة نصوص التراث الإسلامي في مختلف القضايا المتعلقة به، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب_شيخ الأزهر الشريف بتكثيف البرامج التدريبية للباحثين. 


يستهدف برنامج الدورة التدريب على كيفية التعامل مع نصوص التراث، والتعرف على الطرق المختلفة لتحقيق التراث، واستشعار الباحث المسؤولية تجاه التراث الإسلامي، والقدرة على تحقيق نصوص التراث الإسلامي في كافة التخصصات، والتدريب على تحقيق بعض الكتب التراثية بشكل عملي خلال الدورة التدريبية، وإتقان تحقيق التراث الإسلامي في شتى جوانبه، وذلك من خلال عدة محاضرات علمية نظرية، وورش عمل ونماذج تطبيقية، ومعامل الحاسب الآلي؛ حيث يتسمر البرنامج لمدة أسبوعين.


يحاضر في الدورة عدد من أساتذة تحقيق التراث داخل جامعة الأزهر والجامعات المخلتفة؛ حيث تركز محاور البرنامج على: مفهوم التحقيق، وتاريخ التحقيق، وتجارب المحققين، وطرق اختيار المخطوط ـ الشروط والضوابط، ونماذج اختيار النسخة الأم، ومناهج تحقيق المخطوطات، ومصادر التحقيق ومراجعه، وطرق تحقيق المخطوطات الدينية وأدواتها، وطرق تحقيق المخطوطات اللغوية والأدبية وأدواتها، وطرق تحقيق المخطوطات التاريخية وأدواتها.

مجمع البحوث الاسلامية شيخ الأزهر الشريف الأزهر جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

مجلة Salon Privé تبرز المقومات السياحية والأثرية بعدد من أهم المقاصد المصرية

إزالة جميع التشوهات.. الولايات المتحدة والصين تواصلان الحوار رغم الخلافات

بلاعة تكشف المستور.. عقوبات رادعة تنتظر مسرب امتحان التفاضل لطلاب الثانوية العامة

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

إصابه أهداف مدنية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على بريانسك بصاروخين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

فيديو

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ