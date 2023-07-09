عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحقق فوزها الأول بمونديال شباب الطائرة على حساب المكسيك

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

دون المنتخب المصري لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقادة مديره الفني هاني مصيلحي، فوزه الأول في بطولة العالم المقامة بالبحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري، عقب الانتصار على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-1، في آخر لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من البطولة المونديالية.

وقدم لاعبو الفراعنة مستوى مميزا، سواء في النواحي الدفاعية أو الهجومية، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على صالة المنامة بالعاصمة البحرينية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-13، 25-20، 17-25، 25-15"، في مباراة استمرت لساعة ونصف  الساعة من اللعب.

ليحصد أبناء النيل الفوز الأول لهم في المجموعة بعد الخسارة أمام البرازيل وإيطاليا على الترتيب.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة 12 لاعبًا وهم: "ياسين محمد، وعمر عابد، وزياد أسامة، وأحمد ياسر، وعبد الرحمن محمد، وأحمد إبراهيم، وعبد الله إبراهيم، وحازم أشرف، وعلي وائل، وعمرو أحمد، وحمزة الصافي، وياسين أشرف".

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في تونس الماضي من العام الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

بيصور الستات في الحمامات.. ضبط شاب على سطح عقار بالقاهرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من كاف بشأن القوائم الإفريقية للأندية .. تفاصيل

أماكن الزحمة .. حركة المرور المسائية في شوارع وميادين الجيزة

شاهد| الجيل الخامس من هيونداي سانتافي 2024

إشراف دولي وبتكلفة مليار جنيه| القصة الكاملة لتطوير حديقة الحيوان.. وهكذا سيكون سعر التذكرة

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

مجلة Salon Privé تبرز المقومات السياحية والأثرية بعدد من أهم المقاصد المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

مقطع فيديو لشيخ تسعيني أثناء عقد قرانه.. شاهد

الجسم بيهاجم نفسه.. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

فيديو

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ