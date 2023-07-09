مصر تحقق فوزها الأول بمونديال شباب الطائرة على حساب المكسيك

دون المنتخب المصري لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقادة مديره الفني هاني مصيلحي، فوزه الأول في بطولة العالم المقامة بالبحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري، عقب الانتصار على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-1، في آخر لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من البطولة المونديالية.

وقدم لاعبو الفراعنة مستوى مميزا، سواء في النواحي الدفاعية أو الهجومية، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، على صالة المنامة بالعاصمة البحرينية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-13، 25-20، 17-25، 25-15"، في مباراة استمرت لساعة ونصف الساعة من اللعب.

ليحصد أبناء النيل الفوز الأول لهم في المجموعة بعد الخسارة أمام البرازيل وإيطاليا على الترتيب.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة 12 لاعبًا وهم: "ياسين محمد، وعمر عابد، وزياد أسامة، وأحمد ياسر، وعبد الرحمن محمد، وأحمد إبراهيم، وعبد الله إبراهيم، وحازم أشرف، وعلي وائل، وعمرو أحمد، وحمزة الصافي، وياسين أشرف".

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في تونس الماضي من العام الماضي.