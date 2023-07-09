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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابة تهاجم قائد دراجة بوحشية في شوارع بريطانيا.. فيديو

عصابة تعاجم قائد
عصابة تعاجم قائد دراجة بوحشية في الشوارع البريطانية

كشفت مقطع فيديو صادم اللحظة التي هاجم فيها اثنان من أفراد العصابة بقسوة راكب دراجة في شارع سكني - مما أدى إلى سلسلة مروعة من الأحداث.

تُظهر اللقطات عصابة فورد البلطجية كيران سالكيلد ، 28 عامًا ، وجيك دافي ، 22 عامًا ، الضحية المحاصرة سام سيرسون ، زميل تشابمان ، في الفناء الأمامي لممتلكات في طريق هايفيلد ، روك فيري ، في ويرال .

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم تصوير سالكيلد ودافي وهما يركلان ويضربان ويدوسان على سيرسون العاجز لمدة دقيقة تقريبًا ، بينما تصرخ امرأة على الجانب الآخر من الطريق "ابتعد عنه" و "هناك أطفال هنا".

اللقطات الصوتية المروعة من المقطع ، الذي تم تشغيله في محكمة كراون ليفربول حيث أدين كونور تشابمان بقتل إيل ، ألقت القبض على أحد الرجال وهو يصرخ: "اتركه يا فتى سوف تتعرض للهجوم".

عصابة راكب دراجة بلطجية

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