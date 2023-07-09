عصابة تهاجم قائد دراجة بوحشية في شوارع بريطانيا.. فيديو

كشفت مقطع فيديو صادم اللحظة التي هاجم فيها اثنان من أفراد العصابة بقسوة راكب دراجة في شارع سكني - مما أدى إلى سلسلة مروعة من الأحداث.

تُظهر اللقطات عصابة فورد البلطجية كيران سالكيلد ، 28 عامًا ، وجيك دافي ، 22 عامًا ، الضحية المحاصرة سام سيرسون ، زميل تشابمان ، في الفناء الأمامي لممتلكات في طريق هايفيلد ، روك فيري ، في ويرال .

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم تصوير سالكيلد ودافي وهما يركلان ويضربان ويدوسان على سيرسون العاجز لمدة دقيقة تقريبًا ، بينما تصرخ امرأة على الجانب الآخر من الطريق "ابتعد عنه" و "هناك أطفال هنا".

اللقطات الصوتية المروعة من المقطع ، الذي تم تشغيله في محكمة كراون ليفربول حيث أدين كونور تشابمان بقتل إيل ، ألقت القبض على أحد الرجال وهو يصرخ: "اتركه يا فتى سوف تتعرض للهجوم".