وزير المالية الفرنسي: باريس متفائلة بشأن جذب استثمارات كبيرة لـ شركة تسلا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الأحد إنه يأمل بشدة أن يختار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا فرنسا من أجل استثمار كبير مرتبط بإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.



التقى ماسك مؤخرًا بمسؤولين حكوميين فرنسيين ، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون ، حيث يستكشف الخيارات لمواقع الإنتاج المستقبلية.



ولدى سؤاله عما إذا كان الاستثمار يمكن ربطه بخلايا البطارية أو أجزاء أخرى من أعمال تسلا ، قال برونو لو مير لتلفزيون إل سي آي 'هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة'.

وقال لو مير: 'إنه (ماسك) يعلم أنه سيكون موضع ترحيب في فرنسا' ، مضيفًا: 'الأمر متروك له لاتخاذ القرار'.