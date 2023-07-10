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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

صدى البلد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة 15 مايو تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بتمكنهم من ضبط شاب أعلى سطح عقار، لقيامه بالتلصص على السيدات داخل حمامات منازلهن أثناء الإستحمام ومحاولة تصويرهم في الحمامات.

القبض على شاب يتلصص على السيدات اثناء استحمامهم

بالإنتقال والفحص، تبين العثور على شاب في العقد الثاني من عمره، أثناء تواجده أعلى سطح عقار بمنطقة 15 مايو، وبرفقته عددا من الأهالي، وألقت أجهزة أمن القاهرة القبض عليه وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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