إيناس مكي: موقف عبلة كامل من رفض التكريمات ليس غريبا

تحدثت ايناس مكي عن رأيها في ابتعاد الفنانة عبلة كامل ورفضها للتكريمات، قائلة: "عبلة كامل من الشخصيات الجميلة التي تتعشق في العشرة الاخت الطيبة الجدعة أنا مش مندهشة من موقفها وعلى مدار السنين اللي فاتت لو قلتيلي أنها قفلت التليفون ومبقتش ترد على الناس مش هستغرب أنا اطمنت عليها من حبي فيها وعرفت أن هي مش بيجلها أدوار هي عاملة ستوب.

وتابعت إيناس مكي خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي: "كنت برد على الناس واقولهم احنا ستات في النهاية عادي مانا جالي قفلة وقعدت سبع سنين مش بشتغل ومش عايزة ارد على الوسط.

وتابعت : "السبع سنين دول كانوا كرم من عند ربنا اني اخد بالي من امي صحيا وكان ربنا هو اللي بيستف الاوراق وطلعت عايزة قلب مفتوح ودا عايز حد مركز وخدت امي لاخويا الكبير في فرنسا خلصنا العملية ورجعنا ولما بسرح بقول سبحانك يارب أنا لو كنت بشتغل مكنتش هاخد بالي".

يذكر، أن برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلاميين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.