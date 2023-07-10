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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بمجلس الدولة

صدى البلد

ينظم مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب ، اليوم حفل أداء اليمين القانونية ، للقضاة الجدد المعينين ، بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة علي مستوى الجمهورية ، بعد أداء الاختبارات المقررة واجتيازها ، والصادر لهم قرار التعيين من رئيس الجمهورية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣ .

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 206 بتعيين المتقدمين من دفعة 2020 خريجي كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة ، والذين اجتازوا الاختبارات المقررة ، بعد اجتياز المقابلة المحددة مع المجلس الخاص بمجلس الدولة ، ليصدر قرار التصديق من رئيس الجمهورية ، وبذلك تم تعيينهم مندوبين مساعدين بمجلس الدولة .

وكان المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة السابق، قد أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تم انشاءه مؤخرا للتسهيل على المتقدمين .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد أصدر قرار تاريخي بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وتم تعيينهن في سابقة هي الأولي من نوعها منذ ٧٥ عام ، تاريخ إنشاء مجلس الدولة ، وتم تعيين ٩٨ قاضيه من التي ادين القسم واستلمن  العمل ليساهم الجميع في هذا الانجاز ويشترك الكل في خروجه الي النور .  

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