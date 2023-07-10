ضوابط مجلس الدولة في أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد

وضعت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، ضوابط محددة للمعينين الجدد، في موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، الاثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنه 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.
ضوابط الحضور:
- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة.
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
إجراءات استكمال التعيين، تقديم المستندات والأوراق التالية:
-5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).
- 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).
-إقرار الذمة المالية ( من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.