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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موعد تغيير جميع العدادات القديمة.. وغرامة مالية كبرى تنتظر هؤلاء

عداد كهرباء
عداد كهرباء

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب فى عدادات الكهرباء خصوصا بعد  تأكيد تحديد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء موعد تغير جميع العدادات التقليدية الى عدادات مسبوقة الدفع طبقا للخطة الموضوع خلال 5 سنوات.

 

عقوبة التلاعب في عداد الكهرباء

يستغل عدد من الاشخاص بعض الحيل والالعيب من اجل خفض أسعار فواتير الكهرباء مما يجعلهم فى مصيدة القانون التى جرم أي فعل يستهدف الإستيلاء على المال العام أو سرقة التيار الكهربائي، عن طريق القانون رقم 87 لسنة 2015.

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غرامة 100 الف جنيه وحبس لمدة 6 أشهر أبرز العقوبات الذى وضعها القانون لردع كل من يقوم بمحالفة احكام قانون الكهرباء.
 

ونص قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في مادته رقم 71 على "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

التيار الكهربائى الدكتور محمد شاكر سرقة التيار الكهربائي عداد الكهرباء عدادات مسبوقة الدفع

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