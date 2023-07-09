إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة في السرو بدمياط

تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة ٣ حالات تعد على أملاك الدولة بنطاق مدينة السرو بدمياط تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمساحة اجمالية ٣٠٥ م٢.

وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة الـ ٢١ فى مرحلتها الثالثة والتى انطلقت أمس.

وفى السياق ذاته ، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تمت إزالة ١٠ حالات تعد على أملاك الدولة بفارسكور والسرو على مساحة ٣٠٥م٢ وذلك خلال الحملات المُنفذة على مدار يومين .

فيما ذكرت " المحافظ " أنه تتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعد عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .