تعليمات مشددة قبل مواجهة الإسماعيلي والداخلية

أقيم الاجتماع الأمنى لمباراة نادى الداخلية، مع النادى الإسماعيلى التى ستقام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين على ملعب ستاد السويس الجديد فى إطار مباريات الجولة ٣٣ من مسابقة الدورى العام.

وحضر الاجتماع قيادات الشرطة فى محافظة السويس ومسئولى النادى الإسماعيلى وتم الاتفاق على كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالمباراة وهى :

١- السيارات والاتوبيسات والميكروباصات الخاصة بجماهير الإسماعيلى سوف تتجه إلى محافظة السويس من طريق محور ٣٠ يونيو ومن يسلك طريق آخر سوف يمنع من الوصول إلى ملعب المباراة.

٢- لا يعبر الكمائن الخاصة بالمباراة إلا المشجع الذى يحمل بطاقة شخصية وبطاقة Fan ID وتذكرة المباراة.

٣- منع أى شىء يسبب الأذى للنفس أو الغير مثل :

كافة الألعاب النارية والمعلبات والولاعات واللافتات المسيئة.

٤- سوف يتم غلق أبواب ملعب السويس الجديد فى تمام الساعة السابعة مساءً.

هذا وتحرص القيادات الأمنية فى محافظة السويس على توفير كل سبل التعاون مع كل من يلتزم بالتعليمات التى تم إقرارها خلال الاجتماع الأمنى مع مسئولى النادى الإسماعيلى ومن لم يلتزم بتلك التعليمات سوف يتخذ معه كافة الإجراءات القانونية اللازمة.