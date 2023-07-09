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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على خطة القوافل الطبية المجانية بدمياط

قوافل علاجيه
قوافل علاجيه


تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطة القوافل الطبية المجانية خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٣ وذلك بداية من يوليو الجارى وحتى نهاية ديسمبر.

هذا وتأتي تلك الخطة استكمالا للاستراتيجية المتعلقة بتغطية كافة المناطق والوصول بالخدمات الطبية والعلاجية لأهالى القرى بالمجان ، حيث تتضمن القوافل عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل للتحاليل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وفيما يلى بيان بتلك الخطة والتى تشمل مراكز المحافظة ومدينتى دمياط ودمياط الجديدة.

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دمياط الخدمات الطبية والعلاجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الصحة بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

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