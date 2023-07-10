عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأوراق المطلوبة.. مستندات التعيين في مجلس الدولة

صدى البلد

وضعت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، ضوابط محددة للمعينين الجدد، في موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، الاثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206  لسنه 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.

 

ضوابط الحضور:
- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة.
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.


إجراءات استكمال التعيين، تقديم المستندات والأوراق التالية:
-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).
-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).
-إقرار الذمة المالية ( من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

3.8 مليار دولار.. استثمارات أجنبية ضخمة في مصر لشركات متعددة

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح: "واخد مشروعي وكلماتي كوبي بيست"

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الكرملين بشأن مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

هفوة كارثية.. اتهام بايدن بتسريب أسرار عسكرية أمريكية |فيديو

مباراة تنس تنقلب رأسا على عقب بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.. فما الحكاية

مستنقع حسابات وهمية موثقة.. خبير سيبراني يحذر من Threads

صحيفة بوليتيكو: بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة حلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال.. طريقة عمل مهلبية النشا والحليب

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. وطرق علاجه

أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

فيديو

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

احتجز مدير الفرع .. شخص يقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت بسبب 6500 دولار

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ