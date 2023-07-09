أخبار الحوادث| قرار قضائي بشأن منع التصرف في أموال ابن صفوت الشريف.. و«الداخلية» تنظم فعاليات ورحلات للشباب بالإسكندرية

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

قرار قضائي جديد بشأن منع التصرف في أموال ابن صفوت الشريف.. تفاصيل

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول تظلم أشرف محمد صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، في أمر المنع رقم 38 لسنة 2022م من التصرف في أمواله وممتلكاته الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 200 لسنة 2015م، حصر غسيل أمول وإلغاء قرار المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته.

شاهد .. الداخلية تنظم فعاليات ورحلات لشباب المناطق الحضارية الجديدة بالإسكندرية



نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بمحافظتى (القاهرة – الإسكندرية) على مدار (3) أيام واستضافتهم بأحد الفنادق التابعة للوزارة بالإسكندرية .

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة



ما زالت واقعة طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور قيد التحقيقات، حيث من المنتظر أن يمثل المتهمين الطبيب أحمد شحتة والمحامية ومساعد الطبيب أمام قاضي المعارضات في جلسة 6 يوليو الجاري لنظر أمر تجديد حبسهم.

صَوَّرهُ في أوضاع مخلة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الاعتداء على صبي مدينة نصر



أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها بمعاقبة المتهم "ا.ع.م" بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات لاتهامه بهتك عرض طفل وتكبيله بالحبال تصويره في مواقع مخله بمدينة نصر والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي ومصادرة المضبوطات.