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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحث الصين على الانضمام للمبادرات العالمية لمساعدة الدول الفقيرة

صدى البلد

قبل مغادرة الصين اليوم الأحد ، حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على توثيق الاتصالات بين الصين والولايات المتحدة لتحسين صنع القرار الاقتصادي، وحثت الصين على الانضمام إلى المبادرات العالمية لمساعدة الدول الفقيرة على معالجة تغير المناخ.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن 10 ساعات من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين في الأيام الأخيرة كانت 'مباشرة' و 'مثمرة' ، مما ساعد على استقرار علاقة القوى العظمى التي غالبًا ما تكون متوترة مع انتهاء رحلتها إلى بكين التي استمرت أربعة أيام.

 

وعلى الرغم من التوترات الثنائية، أظهرت التجارة الأمريكية الصينية المرتفعة القياسية العام الماضي أن هناك 'مجالًا واسعًا' للانخراط في التجارة والاستثمار ، وكان من الأهمية بمكان التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك ومعالجة الخلافات من خلال الحوار ، كما قالت يلين لرئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ في بداية الاجتماع.

واستمر الاجتماع قرابة خمس ساعات ، وتبعه عشاء ، بحسب مسؤول بوزارة الخزانة.

زيارة يلين حتى يوم الأحد هي أحدث محاولة لواشنطن لإصلاح العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم ، اللتين تعانيان من مشاكل من تايوان إلى التكنولوجيا التي جرّت حلفاءها إلى تنافسهم ، مما كان له تأثير على الشركات والعلاقات التجارية.

مثل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، الذي زار الشهر الماضي للمرة الأولى في رئاسة جو بايدن ، تسعى يلين إلى تحقيق توازن دقيق بين المصالحة والاستمرار في دفع بكين لوقف الممارسات التي تقول واشنطن إنها تضر بالشركات الأمريكية والغربية.

قلل الجانبان من شأن التوقعات بحدوث اختراقات ، بينما أشادوا بفرصة الدبلوماسية الصريحة وجهاً لوجه.

وقالت يلين لـ 'خه' ، قيصر الاقتصاد الصيني المعين حديثًا: 'وسط توقعات اقتصادية عالمية معقدة ، هناك حاجة ملحة لأن يتواصل أكبر اقتصادين ويتبادلان وجهات النظر حول استجاباتنا للتحديات المختلفة'.

وقالت إن القيام بذلك يمكن أن 'يساعد كلا الجانبين على فهم كامل لتوقعات الاقتصاد العالمي واتخاذ قرارات أفضل لتقوية اقتصاداتنا'.

وفي الوقت نفسه ، كررت يلين التأكيد على أن واشنطن تريد ضمان منافسة صحية من خلال 'مجموعة عادلة من القواعد' التي من شأنها أن تعود بالفائدة على البلدين بمرور الوقت.

ولقائها في دار ضيافة ولاية دياويوتاي حيث غالبًا ما يتم استقبال الشخصيات الأجنبية المرموقة ، قال إنه مستعد للعمل مع يلين.

أخبرت يلين مجموعة من الاقتصاديات يوم السبت أنها كانت 'في بكين في هذا الوقت الحرج لأنه ، على الرغم من جميع الخلافات بين بلدينا ، أعتقد أن الرئيس بايدن وأنا نعتقد أنه من مصلحة شعوبنا أن نضع علاقتنا على أفضل وجه. تتبع خطوط اتصال مفتوحة وصادقة والمحافظة عليها '.

'أعتقد بشدة أن العلاقة بين بلدينا متجذرة في العلاقات القوية بين الشعبين الأمريكي والصيني. من المهم أن نستمر في رعاية هذه العلاقات وتعميقها ، خاصة مع إعادة فتح الصين بعد ثلاث سنوات من إغلاق COVID.'

في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة الانخراط على جميع المستويات ، طلبت بكين مرارًا من واشنطن مطابقة الكلمات بالأفعال ، مشيرة إلى استمرار تحركات الولايات المتحدة للحد من وصول الصين إلى التقنيات بما في ذلك أشباه الموصلات.

كما رفضت بكين استئناف العلاقات العسكرية الثنائية ، في حين ظلت الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية خلال الحرب التجارية في عهد سلف بايدن ، دونالد ترامب ، كما هي.

أعلنت الصين فجأة هذا الأسبوع ضوابط تصدير على معدنين يستخدمان على نطاق واسع في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية باسم حماية أمنها القومي ومصالحها.

ومع ذلك ، ترك رئيس مجلس الدولة المعين مؤخرا لي تشيانغ الباب مفتوحا لمزيد من الحوار ، وحث يلين يوم الجمعة على 'لقاء الصين في منتصف الطريق' حيث يضخ الجانبان 'طاقة إيجابية' في العلاقات الثنائية.

على الرغم من الحديث عن الفصل الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين ، والذي يعارضه كلا البلدين ، تظهر البيانات علاقة تجارية قوية بشكل أساسي ، حيث بلغت التجارة المتبادلة 690 مليار دولار العام الماضي.

وقالت يلين إن الولايات المتحدة ستواصل التعبير مباشرة عن مخاوفها بشأن ممارسات اقتصادية محددة ، وستتخذ إجراءات هادفة لحماية أمنها القومي.

وحثت الصين على عدم السماح لأي خلافات 'أن تؤدي إلى سوء تفاهم ، لا سيما تلك الناجمة عن نقص الاتصالات ، والتي يمكن أن تؤدي دون داع إلى تفاقم علاقتنا الاقتصادية والمالية الثنائية'.

وقالت يلين لمسؤولين حكوميين وخبراء في المناخ يوم السبت إن الصين لديها القدرة على مساعدة العالم في مواجهة 'التهديد الوجودي' لتغير المناخ.

وقالت في اجتماع مائدة مستديرة إنه يجب على بكين وواشنطن أن تأخذ زمام المبادرة في مساعدة الدول الفقيرة على تحقيق أهدافها المناخية والتعامل مع تأثير تغير المناخ.

وقالت إن التعاون في تمويل المناخ يعد مسؤولية 'حاسمة' لـ 'أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقة المتجددة'.

لطالما قالت الصين ، التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها دولة نامية ، إن مسؤولية مساعدة الدول الفقيرة على الدفع لمواجهة تغير المناخ تقع على عاتق الدول المتقدمة.

لكن بكين تقول إنها يمكن أن تسهم في 'الخسائر والأضرار' بسبب تغير المناخ على أساس طوعي.

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