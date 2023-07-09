برلمانية تطالب بحل أزمة “السيسيتم واقع”.. والمصرية للاتصالات ترد

استعرض المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات الرؤي والاستراتيجية الجديدة التي ستعمل عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال منظومة التحول الرقمي في مصر ، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي .

تقديم خدمات الاتصالات

أكد عدد من نواب اللجنة أن المصريه للاتصالات تقوم بدور كبير في تقديم خدمات الاتصالات ، وأنها حققت معدلات كبيرة في مجال التحول الرقمي.

وطالبت النائبه مرثا محروس وكيل اللجنه بضرورة حل مقولة " السيستم واقع" كفاءة الموظف ذاته كل الخدمات الحكوميه.

وتساءلت محروس عن رؤية المصريه للاتصالات واهدافها لذوي الهمم ورؤيتها لتحفيز اهالينا من اصحاب الحالات الخاصة .

وتساءل النائب محمد عبادة امين سر لجنة الاتصالات عن مصير مدراس we خاصة ان المصريه للاتصالات احرزت طفرة كبيره في هذا الشان .

وشدد عبادة علي ضرورة اعداد رؤية متكامله عن موظفي الدعم الفني بالمصريه للاتصالات من خلال اعادة الهيلكة وضرورة زيادة الاجور للحفاظ علي هذه الثروة من ابناء الشركه .

من جهتها علقت النائبه مها عبد الناصر عضو اللجنه ، علي ضرورة حل الازمة المزمنه وهي ازمة البروقراطيه التي تعاني منها كافة الجهات الحكوميه في مصر .

وتساءلت عبد الناصر عن جهود الدولة المصرية في مجال كابلات الاتصالات البحريه ، وجهود الشركه في تقديم ميزه تنافسيه في هذا المجال.