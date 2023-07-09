رسميا.. باولو بينتو مديرا فنيا لمنتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تعاقده مع البرتغالي باولو بينتو، لتولي تدريب المنتخب الأول، لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وكان بينتو قد رحل مؤخرا عن تدريب منتخب كوريا الجنوبية، بعد نهاية بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات عبر الموتمر الصحفي لتقديمه: “الطموح كبير ولدي معرفة جيدة بمنتخب الإمارات”.

وتابع: “لدينا أهداف نعمل من أجلها بداية من كأس آسيا المقبلة ثم تصفيات كأس العالم، لا أعد بنتائج محددة ولكننا سنعمل بشكل جاد ونقدم أفضل ما لدينا”.

وأضاف: “لا يهم أعمار اللاعبين بقدر المستويات التي يقدمونها بأرضية الملعب وسلوكهم بالنسبة لي، التأهل إلى كأس العالم نافذة واحدة تمر بها جميع المنتخبات التي لديها نفس الطموح”.

واختتم: “تحقيق الأهداف يحتاج العمل خطوة بخطوة والتأهل إلى المونديال تحقق مرة واحدة فقط عام 1990 لكن الأمور تغيرت بنظام التصفيات”.