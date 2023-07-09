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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز: مصر لم تنظر لحالة التواطؤ الدولي تجاه السودان

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن من يتابع ما يحدث في السودان يشعر بأن هناك حالة من التواطؤ الدولي وكأن هناك رغبة في أن يتم تدمير السودان بشكل كامل.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن السودان يشهد صراعًا مسلحًا بين جيش الدولة وميليشيات، متابعًا: العالم يجب أن ينحاز إلى استقرار السودان، الحرب مستمرة في السودان منذ أشهر".

وأشار إلى أنه لا يوجد أحد مهتم بكم الخسائر الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الحرب في السودان، موضحًا أن هناك بعض التقديرات تشير إلى أن خسائر الحرب في السودان تتجاوز يوميًا 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها الناس في السودان.

وتابع: "المستشفيات دُمرت ومرضى الغسيل الكلوي يعانون وماتوا وجثثهم تعفنت" مؤكدًا أن من يقترب من المشهد بالسودان أكثر قد يُصاب بحالة من الفزع.

وأكد أن مصر لم تنظر إلى حالة التواطؤ الدولي، وسيتم عقد قمة في القاهرة لدول جوار السودان، مشيرًا إلى أن دول جوار السودان تعاني من أضرار وخسائر أيضًا بسبب الحرب.

الباز مصر السودان القاهرة توك شو

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