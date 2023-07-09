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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع رباعي لحل إشكالية انخفاض ضغط مياه الشرب ببورسعيد

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى     واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الاساسية، لبحث تنفيذ الإجراءات العاجلة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية بمحافظة بورسعيد.

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حضر الاجتماع عدد من القيادات بالجهات والوزارات المعنية بهذا الملف شملت اللواء عبد الحميد عصمت
رئيس شركة مياه مدن القناة، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن هيئة قناة السويس المهندسة نيفان عماد الدين مدير إدارة الأشغال، والمهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد.

في مستهل الاجتماع  أكد الفريق أسامة ربيع أن الحفاظ على تدفق المياه بصورة طبيعية لأهالي محافظة بورسعيد هو أمر حيوي يستوجب تضافر كافة الجهات والأطراف المعنية للوصول لحلول جذرية، مؤكدا استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعاون انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية لتنقية مياه الشرب بمدن القناة ضمن دورها المجتمعي في المنطقة.  

من جانبه، استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموقف الراهن لإشكالية الضغوط المنخفضة لمياه الشرب بالمحافظة، وطالب بتحديد المسئوليات التي تضمن تأمين مياه الشرب بشكلها الطبيعي.

فيما ألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الرى والموارد المائية لتطهير ترعة بورسعيد والتحديات التي تعوق الضغوط الطبيعية للمياه، مستعرضا بعض التوصيات والمقترحات التي قد تتطلب استبدال النظام القائم لتوصيل المياه من قطاع ترعة بورسعيد بخط مواسير.

كما تطرق الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الاساسية إلى الجهود السريعة التي بذلتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأمين مياه الشرب خلال الفترة الماضية، وعرض رؤية الشركة القابضة للتغلب على التحديات التي تعوق تدفق مياه الشرب بصورة طبيعية.

خلال الاجتماع، اتفقت الأطراف والجهات المعنية على عقد لجنة فنية دائمة تضم ممثلين للاجتماع الدوري أسبوعيا والعمل وفق خطة قصيرة الأجل للحفاظ على الإجراءات التي تضمن تأمين مياه الشرب بالمحافظة من خلال متابعة مناسب المياه وتحديد جدول زمني للتطهير الدوري لترعة بورسعيد بمعرفة وزارة الرى والموارد المائية.

كما اتفقت الأطراف المعنية على أن يسند للجنة عدة مهام تنسيقية للاتفاق على خطة عمل مستقبلية لإنشاء خط مواسير لنقل المياه في قطاع ترعة بورسعيد، وبحث إمكانية الاستعانة بمكتب استشاري لحل أزمة المياه بشكل نهائي.


 

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