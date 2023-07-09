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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان ينهي استعداده لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

فريق أسوان
فريق أسوان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تدريباته مساء اليوم الأحد ، استعدادا لملاقاة طلائع الجيش بالجولة 33 لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء غد الإثنين بإستاد جهاز الرياضة بالعباسية الساعة الثامنة والنصف مساء .

يدخل أسوان المباراة برصيد 33 نقطة فى المركز 15 وطلائع الجيش أيضا 33 نقطة فى المركز 14 ، واطمأن الجهاز الفنى لأسوان بقيادة الكابتن أيمن الرمادى على جاهزية كافة عناصر الفريق الدفاعية والهجومية .

وأكد الرمادي أنه طالب قائمة الفريق بالالتزام الكامل بالتعليمات الفنية، فليس أمامنا سوى اللعب على الثلاث نقاط فى ظل صراع البقاء الذى اتسع ليضم ما يقرب من 8 فرق.

ويدخل فريق أسوان اللقاء طامعا في الثلاث نقاط حيث يعتبر اللقاء لأسوان بـ 6 نقاط ولذلك طالب الرمادي اللاعبين بالتركيز الكامل لما بعد 90دقيقة والانضباط الدفاعى وعدم ارتكاب الأخطاء فى المناطق المؤثرة والحرص على استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف .

ويدخل أسوان لقاء طلائع الجيش مفتقدا جهود كل من الحارس الأساسى عمرو حسام ولاعب الوسط بلال السيد للإيقاف لحصولهما على 3 إنذارات ،وحرص الجهاز الفنى على تجهيز الحارس البديل خالد وليد برفع معدلات التركيز والجاهزية له للمشاركة فى هذه المباراة بجوار الحارس إسلام سليمان، كما يستمر غياب العناصر المصابة إسلام صلاح ، إيفونا ،أحمد حمودى ، الحسينى سمير ،سيف العجوز ، وأحمد أشرف .

ومن جانب آخر اتخذ مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح قرارا بوضع مكافأة خاصة للفوز وحصد النقاط الثلاث لكل مباراة على حدة.

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