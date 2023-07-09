أسوان ينهي استعداده لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تدريباته مساء اليوم الأحد ، استعدادا لملاقاة طلائع الجيش بالجولة 33 لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء غد الإثنين بإستاد جهاز الرياضة بالعباسية الساعة الثامنة والنصف مساء .

يدخل أسوان المباراة برصيد 33 نقطة فى المركز 15 وطلائع الجيش أيضا 33 نقطة فى المركز 14 ، واطمأن الجهاز الفنى لأسوان بقيادة الكابتن أيمن الرمادى على جاهزية كافة عناصر الفريق الدفاعية والهجومية .

وأكد الرمادي أنه طالب قائمة الفريق بالالتزام الكامل بالتعليمات الفنية، فليس أمامنا سوى اللعب على الثلاث نقاط فى ظل صراع البقاء الذى اتسع ليضم ما يقرب من 8 فرق.

ويدخل فريق أسوان اللقاء طامعا في الثلاث نقاط حيث يعتبر اللقاء لأسوان بـ 6 نقاط ولذلك طالب الرمادي اللاعبين بالتركيز الكامل لما بعد 90دقيقة والانضباط الدفاعى وعدم ارتكاب الأخطاء فى المناطق المؤثرة والحرص على استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف .

ويدخل أسوان لقاء طلائع الجيش مفتقدا جهود كل من الحارس الأساسى عمرو حسام ولاعب الوسط بلال السيد للإيقاف لحصولهما على 3 إنذارات ،وحرص الجهاز الفنى على تجهيز الحارس البديل خالد وليد برفع معدلات التركيز والجاهزية له للمشاركة فى هذه المباراة بجوار الحارس إسلام سليمان، كما يستمر غياب العناصر المصابة إسلام صلاح ، إيفونا ،أحمد حمودى ، الحسينى سمير ،سيف العجوز ، وأحمد أشرف .

ومن جانب آخر اتخذ مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح قرارا بوضع مكافأة خاصة للفوز وحصد النقاط الثلاث لكل مباراة على حدة.