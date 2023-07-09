عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل: قانون الاستثمار حديث لكنه يحتاج للتعديل والمرونة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل و الإستثمار، أن قانون الإستثمار حديث و ليس قديم و لكن ذلك لا يمنع تعديله، موضحا أن التشريع عند تطبيقه على أرض الواقع يتم تقييمه إلى أي مدى يقوم بتلبية إحتياجات المجتمع و الواقع.

وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “ الحياة” من تقديم الإعلامية “لبنى عسل”، أنه على مرور 5 سنوات من تطبيق قانون الإستثمار، اتضح أنه يحتاج بعض التعديلات و ذلك ما إلتفتت له الحكومة المصرية و قامت بمراجعته.

وأشار أستاذ التمويل و الإستثمار، إلى أن القانون بحاجة إلى بعض المرونة، و وجود صلاحيات ممنوحة لمجلس الوزراء لضمان هذا القانون، موضحا أنه في ضوء ذلك التعديلات تٌعطي صلاحية أكبر لمجلس الوزراء على المشروعات التي تخدم أهداف التنمية الإقتصادية.

ونوه هشام إبراهيم، إلى أن ما صدر من تعديل اليوم خلال الجلسة العامة هو توفير مزيد من الحوافز لمجتمع الأعمال، مؤكدا أن قانون الإستثمار لا يفرق فيما بين نوعية المستثمر أيا كانت جنسيته، لافتا إلى أن التعديل تم من خلال السلطة التشريعية و بمساعدة من الحكومة المصرية.

الحكومة ليست طرف ثاني بل أنها الطرف الداعم

وتابع، أنه هناك إتفاق متكامل على تطوير و تحسين الإستثمار، مكملا أن الحكومة ليست طرف ثاني بل أنها الطرف الداعم لمجتمع الأعمال. 
 

 

 

التمويل و الإستثمار قانون الاستثمار مجلس الوزراء الجلسة العامة الحكومة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

موقف مرتضى من خوض انتخابات الزمالك .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية في روسيا

تقرير: إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي تتصدر أعمال لجنة التعليم بالحوار الوطني

مراقب ثانوية عامة يحكي لصدى البلد كواليس إنقاذ طالبة "راحت عليها نومة"

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

كامل الوزير: تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه

سيدة تشتكى شقيقها: حرمنى من حضور جنازة والدى بسبب الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ