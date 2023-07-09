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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمود سعد: كابيتانو مصر مشروع قومي.. وكشافون أوروبيون لانتقاء أفضل اللاعبين.. تفاصيل

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أكد الدكتور محمود سعد، المشرف الفني على برنامج كابيتانو مصر، بدء التجهيزات لانطلاق برنامج "كابيتانو مصر" للموسم الثاني، بإعلان مواعيد أجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية .

وقال محمود سعد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، إن الموسم الأول شهد تقديم أكثر من 50 ألف لاعب، تم اختيار 11370 لاعب، وتم إجراء الاختبارات في 7 محافظات بدأت بالاسماعيلية وكذلك القاهرة والشرقية والغربية، والتصفيات أسفرت عن  410 لاعب، تم تصفيتهم لـ 168 لاعب، ثم نادي النادي بالعاصمة الإدارية لـ 144 لاعب، بحيث تم تقسيم لـ 8 فرق، باسم عظماء كرة القدم.

وأشار الكابتن محمود سعد، إلى أن كابتانو، كان برنامج وتم تحويله لمشروع، وفي شهر أغسطس يوجد كشافين في أوروبا لانتقاء أفضل اللاعبين، مضيفًا أن هذا المشروع أشبه بمشروع حياة كريمة، حيث يستهدف الوسطاء بدون اي واسطة أو مجاملات، أو مقابل مادي.

وذكر أن مراكز التدريب تضم أجهزة فنية على أعلى مستوى، وقياسات ، مضيفًا أن هناك قياسات جديدة وأجهزة جديدة على أعلى مستوى لقياس اللياقة والكفاءة ، وسيتم الاستعانة بها في الاختبارات المقبلة، وتم الاستعانة بخبراء ومدربين وفرق عمل على مستوى عالي، لانتقاء أفضل لاعبين متميزين في هذه المرحلة.

برنامج كابيتانو مصر هو برنامج أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، وهو أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم في الشرق الأوسط، ويعد المشروع هو مشروع الدولة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم والناشئين في جميع المحافظات المصرية، وقد حازت المسابقة على اهتمام عدد كبير جدًا من أولياء الأمور الذين يرون في أبنائهم موهبة حقيقة تستحق الاهتمام والتفوق في كرة القدم.

مصر كابيتانو مصر محمود سعد اوروبا أفضل اللاعبين الرياضة توك شو

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