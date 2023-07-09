بعد نقل كلب للمستشفى.. إعرف مصير مطلق الرصاص على الحيوانات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعذيب وقتل الحيوانات وذلك بعد القاء رجال أمن القاهرة القبض على شخص بتهمة إطلاق الرصاص على كلب من بندقية صيد "رش" مما تسبب في إصابته.

الحبس والغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات



في هذا الصدد، نصت المادة 355 من قانون العقوبات، على أن كل من قتل عمدًا بدون مقتض، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، أو من سم سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، فإنه يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

عقوبة المخالفين

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355، أو أضر به ضررًا كبيرًا.

تفاصيل الواقعة

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب" بالطريق وإصابته بطلقة من بندقية صيد "رش" بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل بجراج - مقيم بدائرة القسم وعثر بحوزته على بندقية صيد "رش" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كما تم نقل الكلب المصاب لإحدى المستشفيات البيطرية لتلقى العلاج اللازم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.