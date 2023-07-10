عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عذّب قطة ورماها حيّة للكلاب تاكلها.. غضب بسبب كاشير بمتجر شهير بالقاهرة

صورة موضوعية - قطة
صورة موضوعية - قطة تحمل ابنتها

مأساة عاشها مجموعة من المتسوقين في متجر شهير لبيع المنتجات الغذائية، حيث تواجدت قطة تبحث عن الطعام بالمتجر، لكن أخذها الكاشير وقام بضربها وتعذيبها حتى فقدت الوعي ثم ألقى بها لمجموعة من الكلاب تأكلها حية.

كاشير يعذب قطة حتى الموت

أثارت قضية موظف متجر شهير الذي قتل قطة صغيرة ورماها في الشارع غضبًا واستياء شديدين من قبل الجمهور، وخصوصًا عشاق الحيوانات.

txt

تأخر قطار فائق السرعة عن موعد انطلاقه بسبب قطة في باريس

txt

عضة قطة.. إصابة معلمة داخل كنترول الثانوية العامة بالإسماعيلية

 وفقًا لما تم تداوله من شهود عيان، فإن القطة كانت تبحث عن طعام ومأوى، ولكن تعرضت للإهمال والقهر من قبل الموظف الذي قام بإزالتها بطريقة وحشية.

ومنذ انتشار شهادة شهود العيان، تم تداول العديد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المنظمات الحيوانية والمؤيدين لحقوق الحيوان، والتي تطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظف المتورط والشركة التي يعمل بها.

وأعرب العديد من الناشطين والمؤيدين لحقوق الحيوان عن استيائهم من عدم توفير معلومات كافية وواضحة حول تقدم المتجر بالتحقيق في الواقعة.

حملة لمقاطعة متجر شهير بسبب تعذيب قطة

كانت البداية حين كتبت شاهدة عيان تدعى سلمى حلمي تفاصيل الواقعة لوجودها في هذا المتجر:" اللي هيتجاهل المنشور ده لا هيبقى عنده ضمير ولا ذمة، موقف انهاردة حصل قدامي الشاب اللي واقف على كاشير المحل عند البنزينة، مسك قطة من ديلها وقعد يدوخ فيها في الهوا وراح راميها على مجموعة كلاب قاعدة وهيا حية".

وتابعت: "حسبي الله ونعم الوكيل، الكاميرات موجودة على الشارع العمومي كتير والكل يتأكد والأستاذ لما زعقت معاه وقف ولا كأنه عمل حاجة، ده لازم يتحاسب".

وكتبت جمعية أصدقاء الحيوانات الصامتة: “لازم مقاطعة ورد فعل من الناس واعتبرها قضية رأي عام، مستحيل اللي تصرف متل تصرفه يكون امين عالناس، لازم قانون رادع لمثل هذه التصرفات بالدول العربية عشان زادت عن حدها”.

وتابع آخر: “يجب التأكيد على أهمية حماية حقوق الحيوان وضمان الرعاية والحماية للحيوانات المعرضة للإهمال والقهر، وينبغي على المؤسسات والشركات التي تعمل في هذا المجال أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع حدوث مثل هذه الأحداث المؤسفة في المستقبل”.

وأضاف: “على المستهلكين أيضًا أن يدعموا المؤسسات التي تعمل بمعايير عالية من حماية حقوق الحيوان والمحافظة على البيئة الطبيعية”. 

كاشير يقتل قطة كاشير تعذيب قطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

موضوعات متعلقة

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

أول شاب يفوز بلقب ملكة جمال العالم.. ما القصة ؟

بعد حظر استخدامها.. ما العلاقة بين الألعاب النارية وأعمال الشغب في فرنسا؟

بعد مدرس الصعيد.. مواقف مؤثرة لمراقبين ثانوية عامة أحضروا الطلبة من منازلهم

اكتشاف أول دليل على تحطم القمر قبل 3.5 مليار سنة

سبايدر مان الغلابة.. عامل بناء يصعد للطابق الـ 12 في عربة "مونة"

13رحلة ناجحة لشركة الغواصة تيتان وصلت لـ تيتانك..لماذا انفجرت مع الأغنياء الخمسة؟

سر ارتفاع درجة الحرارة .. ظهور صادم لبقع شمسية

ترشيحاتنا

مصر والبحرين تبحثان خلق منتج سياحي مشترك

عذّب قطة ورماها حيّة للكلاب تاكلها.. غضب بسبب كاشير بمتجر شهير بالقاهرة

بلومبيرج الشرق: "أكتيس" البريطانية تقترب من الاستحواذ على محطات رياح في مصر

بعد محادثات بايدن.. بريطانيا تكشف مفاجأة بشأن تزويد أمريكا لأوكرانيا بالذخائر العنقودية

بحضور رئيس الوزراء.. تفاصيل أعمال تطوير منظومة إدارة الري والصرف بسيوة

هل السُنة من كلام الله أم القرآن فقط؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

فيديو

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ