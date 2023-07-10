عذّب قطة ورماها حيّة للكلاب تاكلها.. غضب بسبب كاشير بمتجر شهير بالقاهرة

مأساة عاشها مجموعة من المتسوقين في متجر شهير لبيع المنتجات الغذائية، حيث تواجدت قطة تبحث عن الطعام بالمتجر، لكن أخذها الكاشير وقام بضربها وتعذيبها حتى فقدت الوعي ثم ألقى بها لمجموعة من الكلاب تأكلها حية.

كاشير يعذب قطة حتى الموت

أثارت قضية موظف متجر شهير الذي قتل قطة صغيرة ورماها في الشارع غضبًا واستياء شديدين من قبل الجمهور، وخصوصًا عشاق الحيوانات.

وفقًا لما تم تداوله من شهود عيان، فإن القطة كانت تبحث عن طعام ومأوى، ولكن تعرضت للإهمال والقهر من قبل الموظف الذي قام بإزالتها بطريقة وحشية.

ومنذ انتشار شهادة شهود العيان، تم تداول العديد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المنظمات الحيوانية والمؤيدين لحقوق الحيوان، والتي تطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظف المتورط والشركة التي يعمل بها.

وأعرب العديد من الناشطين والمؤيدين لحقوق الحيوان عن استيائهم من عدم توفير معلومات كافية وواضحة حول تقدم المتجر بالتحقيق في الواقعة.

حملة لمقاطعة متجر شهير بسبب تعذيب قطة

كانت البداية حين كتبت شاهدة عيان تدعى سلمى حلمي تفاصيل الواقعة لوجودها في هذا المتجر:" اللي هيتجاهل المنشور ده لا هيبقى عنده ضمير ولا ذمة، موقف انهاردة حصل قدامي الشاب اللي واقف على كاشير المحل عند البنزينة، مسك قطة من ديلها وقعد يدوخ فيها في الهوا وراح راميها على مجموعة كلاب قاعدة وهيا حية".

وتابعت: "حسبي الله ونعم الوكيل، الكاميرات موجودة على الشارع العمومي كتير والكل يتأكد والأستاذ لما زعقت معاه وقف ولا كأنه عمل حاجة، ده لازم يتحاسب".

وكتبت جمعية أصدقاء الحيوانات الصامتة: “لازم مقاطعة ورد فعل من الناس واعتبرها قضية رأي عام، مستحيل اللي تصرف متل تصرفه يكون امين عالناس، لازم قانون رادع لمثل هذه التصرفات بالدول العربية عشان زادت عن حدها”.

وتابع آخر: “يجب التأكيد على أهمية حماية حقوق الحيوان وضمان الرعاية والحماية للحيوانات المعرضة للإهمال والقهر، وينبغي على المؤسسات والشركات التي تعمل في هذا المجال أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع حدوث مثل هذه الأحداث المؤسفة في المستقبل”.

وأضاف: “على المستهلكين أيضًا أن يدعموا المؤسسات التي تعمل بمعايير عالية من حماية حقوق الحيوان والمحافظة على البيئة الطبيعية”.