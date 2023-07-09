العثور على جثة الصحفي المكسيكي المفقود وعليها آثار اعتداء وعنف بولاية ناياريت

أكد مكتب المدعي العام في ولاية ناياريت المكسيكية ، السبت ، أنه تم العثور على جثة الصحفي المكسيكي لويس مارتن سانشيز إنيغيز المفقود ، 59 عاما ، وعليها آثار عنف.

عمل سانشيز إنيغيز في صحيفة La Jornada. كان في عداد المفقودين منذ يوم الأربعاء وقدمت زوجته بلاغاً عن المفقودين إلى السلطات المكسيكية يوم الجمعة.

وعثر على جثته في اطراف مدينة تيبيك. ولم يتضح على الفور كيف مات ، لكن السلطات قدرت وقت وفاته قبل 24 إلى 48 ساعة من العثور على جثته.

يأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في جريمتين محتملتين أخريين ضد العاملين في مجال الإعلام في ناياريت. أفادت التقارير باختفاء عامل إعلامي آخر في 4 يوليو / تموز. ولم يُرَ منذ أن غادر إلى العمل في مدرسة في الصباح السابق ، على حد قول السلطات.

تعرفت وسائل الإعلام المكسيكية عليه على أنه أوزوريس مالدونادو ، الذي عمل سابقًا مع لا جورنادا.

في 7 يوليو / تموز ، اقتحم رجلان مسلحان مقنعان شقة الصحفي جوناثان لورا راميريز وأجبروه على ركوب سيارة. تم العثور على لورا راميريز على قيد الحياة و 'في حالة صحية جيدة'. السلطات تحقق في جريمة الاعتقال غير القانوني.

قالت سلطات ناياريت إنها فتحت تحقيقات على الفور بمجرد الإبلاغ عن الحالات ، وإنها تتبع بروتوكولات خاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال مكتب المدعي العام في ناياريت في بيان 'وفقا لما هو منصوص عليه في البروتوكولات المعمول بها ، من الضروري مراعاة أنشطة الضحايا الذين يعرضونهم لدرجة أكبر من الضعف'.

في المكسيك ، غالبًا ما يكون التحقيق في الفساد والجريمة وكارتلات المخدرات محفوفًا بمخاطر كبيرة. تصنف البلاد باستمرار كواحدة من أكثر الدول فتكًا بالصحفيين ، وفقًا لجماعات حرية الصحافة.

ارتفعت عمليات القتل المتعلقة بالصحافة بشكل صاروخي في ظل إدارة الرئيس المكسيكي الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، حيث زادت بنسبة 85٪ مقارنة بالنصف الأول من ولايته مقارنة بسلفه.