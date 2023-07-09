بعد عرض ميداليته الذهبية للبيع.. تعليق والد أول العالم في الكونغ فو

كشف محمد شتا، والد اللاعب عمر شتا بطل العالم في الكونغ فو، تفاصيل أزمة ابنه، قائلًا: "ابني موجود في مصر ولم يهرب، ونحن أبناء مصر، ونريد أن نلعب باسم مصر".

وأضاف محمد شتا، والد اللاعب عمر شتا، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "ابني كان له جائزة قيمتها 90 ألف جنيه، لم نحصل على أي جنيه من وزارة الشباب والرياضة".

وأشار: "الاتحاد يوفر سكن وتغذية لـ اللاعبين أثناء المعسكر، إنما أنا بصرف على ابني وعديت 50 ألف جنيه مصروف على ابني، من أجل أن يحصل على بطولات"، موضحا: "ابني حصل على 3 ميدالات ف 6 أشهر فقط".

وأوضح محمد شتا، والد اللاعب عمر شتا بطل العالم في الكونغ فو، أن نجله لم يحصل على أي مكافأة مالية رغم حصوله على المركز الأول ببطولة العالم للكونغ فو، ولكن زملائه الذين حصلوا على المركز الثاني والثالث تم تكريمهم وحصلوا على مقابل مادي.

