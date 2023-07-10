برلماني: جميع النواب مهمومون بقانون التصالح في مخالفات البناء| فيديو

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء أحيل من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، وتمت مناقشته من خلال كل من لجنتي الإسكان، والإدارة المحلية.

وأضاف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك نواب أيضا تقدموا بقوانين من وجهة نظرهم في هذا الشأن، وقتل بحثا، وكانت لجنة تاريخية، حيث حضرها أكثر من 250 نائبا".

وأشار النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن: "جميع النواب مهمومون بقانون التصالح في مخالفات البناء"، موضحا: "النواب يحملون هموم المواطنين في كل أنحاء مصر".

وأوضح النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "تم طرح رؤى كثيرة في القانون، وحدثت اعتراضات كثيرة أيضا بشأنه".