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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يوضح مزايا المشروع الجديد لقانون التصالح.. فيديو

أشرف الشبراوي
أشرف الشبراوي

قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك مادتين في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لا يجوز التصالح فيهما.

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برلماني يطالب بإنهاء مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

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وأضاف النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال استضافته برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "من المواد التي لا يجوز التصالح عليها هي السلامة الإنشائية للمبنى، حيث أنه لا يجوز أن تكون السلامة الإنشائية للمبنى آلية للسقوط ويتم التصالح عليه".

وأشار: "الحالة الأخرى التي لا يجوز التصالح عليها هي المباني المقامة على آثار أو جسور النيل"، موضحا: "في هذا البند سمح القانون لرئيس الوزراء بعد عرض الرئيس المختص أن يتم التصالح عليه".

وأوضح النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "القانون أعطى الكثير من المميزات منها يجوز التصالح على الأبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، والتصالح للمعتدين على خطوط التنظيم، والتصالح أيضا على أراضي الدولة والري".
 

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