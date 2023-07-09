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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اسرائيل تهدد حزب الله: إزالة الخيام على الحدود ولو بالقتال

حزب الله
حزب الله

هددت حكومة إسرائيل، اليوم الأحد، حزب الله في لبنان، بإزالة الخيام المقامة على الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة.
 

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن "تل ابيب وجهت رسالة تهديد عبر الأمم المتحدة إلى حزب الله اللبناني بأن قواتها المحتلة ستزيل خياما أقامها على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى لو استدعى ذلك اندلاع جولة قتال تستمر لأيام".
 

وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، جلسة الحكومة على وجه السرعة للحصول على تحديثات أمنية من سكرتيره العسكري.

و وجّه "حزب الله" تحذيرا إلى إسرائيل، من أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة

 

إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة بنيامين نتنياهو حكومة إسرائيل

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