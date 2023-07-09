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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية في روسيا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام القنابل العنقودية في روسيا.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه تم أخذ تعهدات خطية من أوكرانيا بعدم استخدام القنابل العنقودية داخل الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة "سي إن إن"، إن واشنطن وحلفاءها في الناتو سيواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأكد بايدن، أن أوكرانيا ليست مستعدة حتى الآن لعضوية الناتو ويجب أن تنتهي حرب روسيا قبل بحث انضمام كييف.

وفي مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني زيلينسكي، طالب زيلينسكي بايدن بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا حتي ينجح هجومها المضاد، ومن جانبه تعهد بايدن باستمرار دعم كييف أمام روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني، إن كييف لا تمتلك عددا كافيا من أنظمة الدفاع الجوي لحماية أراضيها وإسقاط جميع الأهداف الروسية. وشدد الرئيس الأوكراني على أنه سيفعل كل ما بوسعه لجعل دفاعنا الجوي أقوى.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق. كما أن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة لجيشنا منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع قوي.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تتضمن مركبات وتقوية أنظمة الدفاع الجوي. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ500 مليون دولار.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أوكرانيا القنابل العنقودية روسيا الأراضي الروسية واشنطن

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