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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الألماني: أمن أوروبا في المستقبل لن يشمل روسيا

الرئيس الألماني
الرئيس الألماني

قال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، إن أمن أوروبا في المستقبل سيتم ضمانه بدون روسيا.

وأوضح الرئيس الألماني، في مقابلة مع قناة “ZDF” التلفزيونية: "ليس فقط ألمانيا، ولكن أيضًا الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، حاولت بناء هيكل أمني في أوروبا من شأنه أن يشمل روسيا". 

وأضاف: "لم ينجح الأمر على المدى الطويل، وفشلنا في القيام بذلك أيضا"، لافتا إلى أنه “من الضروري الآن استخلاص النتائج للمستقبل”.

وتابع شتاينماير: "للأسف هذا يعني أن الأمن في أوروبا في المستقبل لن يكون أمنًا مشتركًا مع روسيا، لكننا سندافع عن أنفسنا بإنفاق ضخم على ميزانيات الدفاع؛ من أجل تنظيم حماية أفضل لأوروبا والتحالف، وحماية أفضل من سكاننا في ألمانيا".

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وعلى جانب آخر، أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا؛ ليس خيارا مطروحا.

وقال بيستوريوس، إن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالذخيرة العنقودية؛ لأنها موقعة على اتفاقية تحظر إنتاج واستخدام هذا النوع من الأسلحة.

وأضاف في تصريح صحفي، عقب لقائه بنظرائه من “النمسا" و"سويسرا”، أن: "ألمانيا وقعت على الاتفاقية؛ لذلك فهي ليست خيارا بالنسبة لنا".

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اوروبا روسيا الولايات المتحدة المانيا

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