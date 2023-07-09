فخري الفقي يشيد بتعديلات قانون الاستثمار الجديدة .. تفاصيل

أشاد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ"النواب" بتعديلات قانون الاستثمار الجديدة، قائلا: قانون يمثل نقلة نوعية كبيرة، لكونه يشمل العديد من المزايا، أهمها تخصيص حوافز في شق الحصول على الأراضي.

قال “فخري الفقي” خلال مداخلته الهاتفية “كلمة اخيرة” المذاع على قناة “أون”، إن الاستثمار يعد بمثابة فيتامين للاقتصاد المصري، وذلك ليحقق النمو، كما أن تشريعاته حلقة هامة لتحقيق النمو المنشود .



أوضح أن القانون يضمن الحياد والمساواة في المعاملة الضريبية والرسوم المقررة، متابعا: القانون يأتي في إطار جهود الدولة؛ لتعزيز دور القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أضاف أن وزارة المالية قدرت حصيلة الضرائب الجديدة من الهيئات التي كانت معفاة ستكون 80 مليار جنيه في أول 5 سنوات، متابعا: الكثير من الجهات المعفاة من الضرائب تدخل ضمن الالغاءات مثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سينطبق عليها قانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية.