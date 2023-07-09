أحمد النعمان يكشف شروط الالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

كشف الدكتور أحمد النعمان، مدير مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، شروط الالتحاق بمدرسة العربي، مؤكدا أنها تقع في محافظة المنوفية، وبالتالي يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية من إدارة بنها أو قويسنا التعليمية، ودرجة الالتحاق بها 230 درجة من إجمالي 280.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، تقديم الإعلامية إنجي أنور، عبر قناة “etc”، مساء اليوم الأحد، أنه بعد تقديم الطالب أوراقه، يتم عمل اختبار قدرات، ومقابلة شخصية، واختبار طبي، وفترة معايشة داخل المدرسة، وبعد قبول الطالب؛ يدرس في المدرسة 3 أيام، ليس تعليما فقط، وإنما تشمل الدراسة بعض الأنشطة والبرامج، فضلا عن تدريب يومين في المصنع.

وأكد أن تنسيق التكنولوجيا التطبيقية، يثبت كل عام، تغير نظرية المجتمع للتعليم الفني في مصر، مشيرا إلى أن المدرسة تستقبل سنويًا تقديمات للطلاب، تتجاوز 1000 طالب، إلا أن المدرسة تقبل العدد المتاح في فصولها.