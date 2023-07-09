فلسطين تشيد بتصريحات بايدن وتطالبه بترجمتها لخطوات عملية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، ترحيبها بمواقف بايدن من حكومة إسرائيل وتطالبه بترجمتها لخطوات عملية.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال تصريحات صحفية لشبكة "سي إن إن"، أنه مازال يعتقد أن حل الدولتين هو المسار الصحيح للمضي قدمًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأخبر بايدن CNN أنه استمر في الاعتقاد بأن حل الدولتين هو المسار الصحيح للمضي قدمًا في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ، وانتقد بعض أعضاء حكومة نتنياهو بسبب آرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال بايدن 'ليست كل إسرائيل الآن في الضفة الغربية، كل مشكلة إسرائيل، لكنهم جزء من المشكلة، وخاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الذين يقولون، يمكننا الاستقرار في أي مكان نريد".

وأضاف بايدن ‘ليس لديهم الحق في التواجد هنا ، وما إلى ذلك’ متابعا “وأعتقد أننا كنا نتحدث معهم بانتظام ، ونحاول تهدئة ما يجري ونأمل أن يواصل بيبي التحرك نحو الاعتدال والتغيير”.