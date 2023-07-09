برلماني: توقعات فيتش باستمرار نمو السياحة دليل على مناخ جاذب للوافدين

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الأونة الأخيرة شهدت وجود عدة إكتشافات لمناطق أثرية، حيث كان لهذه الإكتشافات دور في إحداث حالة نمو جيدة لقطاع السياحة والأثار.

مناخ جاذب للسياحة

وأضاف “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توقعات وكالة فيتش باستمرار زيادة السياح الوافدين بمتوسط نمو سنوي 5.4٪ في مصر، تم إصدارها بناء علي المناخ الجاذب للسائحين من مختلف الدول، معقبا “ السائح يجد أمان واستقرار فضلا عن المعاملة التي يتلقاها في المطارات والمنشأت السياحية والفندقية مما يجعل مصر تجربة مميزه له”.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن مصر أصبحت من أهم المقاصد السياحية الأولية للعديد من الجنسيات العربية والأجنبية، وذلك في ظل كون مصر دولة صديقة للكثير من الدول، منوها إلى أن حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة تمكن الكثير من الوافدين إلي زيارتها دون تردد.

وأستطرد النائب : كما أن مصر بها كافة أنواع السياحة من شاطئية وأثرية ودينية وعلاجية، مما يجعلها متفردة عن غيرها من الدول، فهناك أغراض عدة يأتي السائح إليها لا تقتصر علي الترفيه فقط.

ولفت البرلمانى، إلي جهود الحكومة في زيادة الاستثمار السياحى من خلال التسهيلات والحوافز التي أقرتها وفقا للقانون، علاوة علي المقومات الطبيعية التي يتم إستغلالها أفضل الإستغلال عن طريق وضع خطط تنموية فعالة لهذا القطاع.

وفي إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" الأمريكية والذي توقع أن تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.

أشار التقرير إلى نمو عدد السياح الوافدين بنسبة 117.5٪ في عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 8 ملايين سائح مقابل 3.7 مليون سائح عام 2020، مع استمرار تدفق الوفود السياحية خلال عام 2023؛ لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر المكبوت بعد عمليات الإغلاق وانتهاء ذروة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتوقعت الوكالة زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأشار مركز المعلومات إلى توقعات وكالة فيتش المستقبلية باستمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023 - 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4٪ في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات، وبالتالي ستزداد عائدات السياحة الدولية، تماشيًا مع زيادة عدد الوافدين، من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى17.4 مليار دولار في عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي زيادة العائد لكل زائر.