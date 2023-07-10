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اعملها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

جربها فورا... 6 فحوصات
جربها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

تتزايد حالات فشل القلب أو النوبات القلبية والسكتة الدماغية يومًا بعد يوم، يحدث بسبب انقطاع التدفق الطبيعي للدم إلى القلب أو الدماغ - العضوين الأكثر حيوية، قد يكون المرضى الذين يعانون من أمراض القلب معرضين بشكل خاص للإصابة بالحرارة، هذا يعني أنه يمكن أن تكون في خطر أكبر إذا كنت تعاني من مرض في القلب.

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فيما يلي الفحوصات التي يجب أن يخضع لها الشخص لاستبعاد أو تشخيص مشكلة في القلب:
-مخطط كهربية القلب (ECG / EKG)
تقول الدكتورة سونيتا كابور ، استشاري علم الأمراض ، مؤسس ومدير عيادة City X-Ray & Scan: "يقيس هذا الاختبار النشاط الكهربائي للقلب لتقييم إيقاعه واكتشاف أي تشوهات.
-اختبار التحمل
يُعرف أيضًا باسم اختبار تحمل التمرين ، ويقيم مدى جودة أداء القلب أثناء النشاط البدني، يساعد في تقييم استجابة القلب للتوتر ويمكنه اكتشاف حالات مثل مرض الشريان التاجي.
-مخطط صدى القلب
وفقًا للدكتور كابور ، “يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لإنشاء صور لبنية القلب ووظيفته، إنه يوفر معلومات قيمة حول قدرة ضخ القلب ، ووظيفة الصمام ، والصحة العامة. "
-قسطرة القلب
يتضمن هذا الإجراء الغازي تمرير أنبوب رفيع (قسطرة) عبر وعاء دموي إلى القلب، يسمح بتصور تدفق الدم ، وقياس الضغط داخل القلب ، وتقييم أي انسداد أو تشوهات.
-تحاليل الدم
يقول الدكتور كابور: "يمكن أن توفر اختبارات الدم المختلفة معلومات حول صحة القلب ، بما في ذلك مستويات الكوليسترول ، وخصائص الدهون ، والمؤشرات الحيوية مثل تروبونين ، والتي يمكن أن تشير إلى تلف القلب".
-الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي
يمكن أن توفر اختبارات التصوير هذه صورًا مفصلة لبنية القلب ، مما يسمح بتقييم أي تشوهات هيكلية أو انسداد أو تلف.
"من المهم ملاحظة أن الاختبارات المحددة الموصى بها قد تختلف تبعًا للظروف الفردية ووجود أي أعراض أو عوامل خطر، تعتبر استشارة أخصائي الرعاية الصحية أمرًا بالغ الأهمية لتحديد الاختبارات الأكثر ملاءمة لصحة قلبك.
المصدر: timesofindia.
 

القلب فشل القلب السكتة الدماغية صحة القلب مرض الشريان التاجي

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