التخطيط: خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة تشهد أسلوبا رائعا في إنهاء مصالح المواطنين

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي، إنه تم التركيز خلال الفترة الماضية على تطوير الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "وحدات المرور وبعض مكاتب التوثيق وغيرها من الأماكن التي تقدم الخدمات الحكومية أصبحت مميكنة".

وأشار: "هذا كان الاهتمام الرئيسي وهو لتطوير الخدمة التي يتم تقديمها للمواطن"، موضحا: "المرحلة التالية وهي المرحلة الأهم وهي وسيلة تقديم الخدمة للمواطن، ونحاول التركيز على ذلك".

وأوضح: "تم التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث نذهب للمواطن لتقديم الخدمة له"، لافتا: "الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية المتنقلة تشهد أسلوبا رائعا في تقديم الخدمة للمواطن، حيث نتوجه للأماكن ذات الكثافة العالية ولمكان عمل المواطن لتقديم الخدمة الخاصة به".

وتابع: "مواصلة العمل والجهود المبذولة لتوافر المزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة والثابتة لتغطي جميع المحافظات"، مضيفا: "بدأنا من خلال المراكز المتنقلة بمجموعة من الخدمات لقياس مدى تقبل المواطن لهذا الأسلوب لتقديم الخدمة".