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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل باذنجان بخلطة الدجاج| جديدة وغير تقليدية

باذنجان بخلطة الدجاج
باذنجان بخلطة الدجاج

باذنجان بخلطة الدجاج من الأطباق الغير تقليدية و الجديدة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل باذنجان بخلطة الدجاج.

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مقادير باذنجان بخلطه الدجاج


١٢ باذنجان نفس المقاس وسط
٢ صدور دجاج
١ بصل
٣ فص ثوم مفروم
١ كوب فلفل الوان
نصف كوب ذره
١ كوب مشروم
ملح و فلفل
رشه جوزه الطيب
١ ملعقه صغيره بابريكا مدخنه
٢ ملعقه كبيره زيت
الصلصة :
٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم
١ ملعقه كبيره زبده
٢ فص ثوم مفروم
ربع  كوب ريحان اخضر
١ مكعب مرق

طريقة تحضير باذنجان بخلطة الدجاج

نقلي الباذنجان سليم ثم نشقه بالسكين بالطول
في طاسة نضع الدجاج على النار مع الزيت ونقلبه حتى ينضج ثم نضيف البصل والثوم ونقلب
نضيف الفلفل الالوان والمشروم و نقلب واخيراً نضيف الذرة ونتبل بملح، فلفل، بابريكا مدخنة و جوزة الطيب 
نحشي الباذنجان في الحشوة 
في وعاء على النار نضع الزبدة مع الثوم ثم نضيف صلصة الطماطم ومكعب مرق ونقلب 
مضيف الماء ونتبل بملح و فلفل و نضيف الريحان المفروم و نرفعها عن النار
نسكب الصلصة في طبق الفرن ثم نرص حبات الباذنجان وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٥ دقيقة وتقدم بالهنا و الشفا 
 

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